В Сургуте открылась выставка «От классики до авангарда»

Сегодня, 4 сентября, в культурном центре «Порт» Сургута состоялось открытие выставки «От классики до авангарда». В первый же день мероприятие собрало более 200 человек. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала представитель пресс-службы центра Лиана Николаева.

Выставку приурочили к 55-летию Детской художественной школы №1 имени Л.А. Горды. В экспозиции представлены работы двух преподавателей школы – Ольги Щербаковой и Рукият Джалиевой.

Работа Рукият Джалиевой «Сингулярность»

Работа Ольги Щербаковой «В Малиновке»

Выставка будет работать до 10 октября. Посетители смогут увидеть разные по стилистике произведения – от работ, продолжающих традиции классического искусства, до более современных художественных решений.