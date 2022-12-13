Сбербанк составил список объектов на территории Уральского региона и Башкирии, которые можно купить с торгов дешевле первоначальной оценки

Сбербанк составил список самых интересных объектов на территории Уральского региона и Башкирии, которые можно купить с торгов на маркетплейсе Портал DA дешевле первоначальной оценки. На портале помимо жилой недвижимости выставлены торговые площади, бизнес-центры, рестораны, производственные базы и спецтехника. Самая низкая цена на лоты начинается от 250 рублей за офисную мебель и достигает 4 млрд рублей за крупные имущественные комплексы.

Частные клиенты могут выбрать для себя разные варианты недвижимости. Это может быть комната в Нефтекамске за 250 тысяч рублей, элитная квартира в Екатеринбурге площадью 229 квадратных метров за 50 млн рублей или таунхаус на 5 комнат в Челябинске. Кроме того, на Портале DA можно найти любые варианты легковых автомобилей, например, Kia Ceed за 380 тысяч рублей в Салехарде или УАЗ Hunter за 1,25 млн рублей в Тюмени.

Компаниям, работающим в сельскохозяйственной сфере, может быть интересен свинокомплекс на 600 голов с земельным участком 1 га в Тюменской области или здание птицефабрики в Кургане за 163 млн рублей. А тех, кто торгует мясом и полуфабрикатами, могут заинтересовать холодильные витрины за 19 тысяч рублей, продающиеся в Свердловской области.

На Портале DA представлены и крупные производственные активы — например, электрические сети в Челябинске за 4 млрд рублей или производственная база в Сургуте площадью около 4 тысяч квадратных метров за 144 млн рублей, в состав которой входят собственные железнодорожные пути.

В настоящий момент на маркетплейсе Сбербанка Портал DA выставлено более 8 тысяч объектов, продаваемых как на торгах, так и по прямому договору. Размещенные объявления содержат ссылку на торговую площадку, контакты ответственных лиц, условия привлечения агента для участия в торгах. Все желающие могут бесплатно разместить на Портале DAобъявление о продаже собственного объекта: от земельных участков до спецтехники. Зарегистрироваться на сайте можно через Госуслуги или Сбер ID.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Интерес частных лиц и бизнеса к торгам обусловлен не только повышением финансовой грамотности, но и развитием инфраструктуры для всех участников рынка. Сегодня торги в банкротстве стали доступны каждому, и Сбер делает все для обеспечения простого и прозрачного процесса приобретения объекта».