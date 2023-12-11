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«Не были пристегнуты»: на автодороге Югры после столкновения двух машин погибли четыре человека

На автодороге «Нижневартовск-Радужный» произошло ДТП с летальным исходом

«Не были пристегнуты»: на автодороге Югры после столкновения двух машин погибли четыре человека
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 10 декабря, на автодороге «Нижневартовск-Радужный» в Нижневартовском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. По предварительной информации, водитель «УАЗ» выехал на «встречку», после чего столкнулся с «Kia Rio».

«Около 04:20 на 43 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: «УАЗ» и «Kia Rio». По предварительным данным, 38-летний водитель «УАЗ» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате ДТП 24-летний водитель «Kia» и три его пассажира: 20, 31 и 44-летние мужчины погибли, а водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы», – говорится в сообщении пресс-службы отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Подчеркнем, что в момент аварии водитель и пассажиры «Kia» не были пристегнуты ремнем безопасности.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали шесть ДТП, в которые четыре человека погибли и восемь – получили травмы.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 42, комментариев: 0
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