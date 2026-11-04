​Кредитный спрос в России растет: объем рынка приближается к 4,5 трлн рублей

На российском рынке кредитов наличными фиксируется заметная динамика: с начала 2026 года объем сегмента вырос на 61% по сравнению с тем же периодом 2025 года. По данным ВТБ, рынок вплотную подошёл к отметке в 4,5 трлн рублей.

В октябре объемы стабильно превысили 500 млрд рублей, повторяя показатели предыдущих месяцев.По оценкам экспертов, итоговые показатели 2026 года могут оказаться еще выше: объем потребительского кредитования способен достичь 5,9 трлн рублей, что соответствует росту на 66% относительно начала года.

Как пояснил Роман Шаехов из ВТБ, определяющими для рынка останутся два фактора — процентная политика регулятора и уровень инфляционных ожиданий.