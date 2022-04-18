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Обстоятельства ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста проверит прокуратура Нижневартовского района

Прокуратура проверит ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом, который разбился на автодороге «Стрежевой-Нижневартовск»

Обстоятельства ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста проверит прокуратура Нижневартовского района
Фото: pexels.com

Обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних на автодороге «Стрежевой-Нижневартовск» проверит прокуратура Нижневартовского района. Ранее стало известно, что 16-летний мотоциклист столкнулся насмерть с рейсовым автобусом, его пассажир получил травмы.

«В ходе проверки будут выяснены причины произошедшего, в том числе обстоятельства получения доступа детей к мотоциклу, условия их воспитания, дана оценка полноте реализации уполномоченными органами контрольных функций в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – рассказали в окружной прокуратуре.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, сейчас проводится доследственная проверка.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 67, комментариев: 0

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