Двоих жителей Нижневартовска привлекли к ответственности за неуважение к Вооруженным силам

Двоих жителей Нижневартовска привлекли к административной ответственности за дискредитацию деятельности Вооруженных сил РФ. Обвиняемыми оказались 38-летний мужчина и 52-летняя женщина.

«В ходе мониторинга сети Интернет в публичных сообществах одной из социальных сетей сотрудниками полиции выявлены комментарии и видеоролики, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Каждому из них придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее подобное наказание выписали сургутянину, а также двоим жителям Нижневартовска.