Следователи начали проверку по факту смерти вартовчанина, выпавшего из окна

В Нижневартовске молодой человек разбился насмерть, выпав с балкона двенадцатиэтажного дома. Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, на улице Московкина.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины падения, а также возможное постороннее воздействие на горожанина, повлекшее его падение.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по факту обнаружения тела 19-летнего мужчины у одного из домов по улице Московкина города Нижневартовск. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Югре.