120 тысяч рублей вытянули мошенники из югорской пенсионерки под предлогом помощи сестре

В Нижневартовске полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 80-летняя горожанка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сестра пенсионерки переходила дорогу в неположенном месте и попала в ДТП. Мужчина также заявил, что для прекращения уголовного дела следует заплатить.

Пенсионерка собрала свои сбережения в размере 120 тыс. рублей, завернула деньги в полотенце и положила в пакет, который передала, в соответствии с полученными указаниями, подъехавшему к ней курьеру. Только после этого она позвонила сестре, проживающей в другом городе, и узнала, что никакого ДТП не было, и она стала жертвой обмана.