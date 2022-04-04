Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклады по факту гибели несовершеннолетних в Излучинске

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дело о гибели двух подростков в пожаре на одном из дачных участков в Излучинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР РФ.

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новгородской области Сергею Викторовичу Килессо и руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Михаилу Викторовичу Мокшину предоставить доклады по данным происшествиям», – говорится в сообщении. Ход исполнения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

На сегодняшний день следователи проверяют версию о нарушении правил эксплуатации газового оборудования. Расследование продолжается. По фактам произошедшего возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Напоминаем, 3 апреля около 10:00 в СОТ «Энергетик Севера» в поселение Излучинск Нижневартовского района произошел хлопок и последующее возгорание дома. В пожаре погибли два подростка 2006 года рождения, еще троих доставили с травмами разной степени тяжести в медучреждение.