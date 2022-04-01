Хирурги детской окружной больницы Нижневартовска спасли новорожденного младенца

В детской окружной больнице Нижневартовска срочно прооперировали новорожденного трех дней от роду с артезией пищевода. Верхняя и нижняя часть пищевода младенца не были соединены, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Ребенку перевязали свищ трахеопищеводный, он был ликвидирован, далее соединили два конца пищевода. При этом мы не делали больших разрезов, площадь работы по размеру не больше спичечного коробка», – объяснил заместитель руководителя по хирургии детской больницы Владислав Галица.

Операция была выполнена тораскопическим доступом – через небольшие проколы грудной клетки. Это сделано для того, чтобы сократить время реабилитации, а ребенок быстрее поправился.

Детская окружная больница обеспечена необходимым оборудованием, что позволяет проводить такие сложные операции без привлечения коллег из других клиник.