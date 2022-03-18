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Сбор на лечение больного онкологией ребенка из Нижневартовска завершен

Люди смогли собрать всю сумму на лечение семилетнего вартовчанина от рака

Сбор на лечение больного онкологией ребенка из Нижневартовска завершен
Фото: vk.com/ugrahelps

Сбор на лечение семилетнего вартовчанина Жени Колесниченко от лейкоза окончен. По информации, представленной на официальный аккаунтах благотворительного фонда имени Антона Кульш, необходимая сумма была получена. За весь период было переведено 30 982 081,03 рублей – этого хватит на оплату помощи докторов израильской клиники.

«Мы все стеной встали за нашего малыша! Волонтеры работали на износ! Люди слали переводы, многие – неоднократно. Мы устраивали ярмарки, акции, лотереи. И мы с Вами в них участвовали. Мы провели самый масштабный автопробег за историю фонда! К сбору подключились индивидуальные предприниматели, СМИ, блогеры, спортсмены, бизнесмены, депутаты, студенты, школьники и воспитанники детских садов. Всего и всех не перечислить, правда! А результат этого всего – шанс на жизнь для маленького Женечки!» – прокомментировали представители фонда.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 79, комментариев: 0

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