Для ребенка с лейкозом в Нижневартовске организовали благотворительную ярмарку

Маленькому Жене Колесниченко организовали благотворительную ярмарку. Она пройдет сегодня, 27 февраля, в Нижневартовске. Все желающие могут пожертвовать выпечку, изделия ручной работы, приготовленные напитки и картины или же купить что-нибудь. Все вырученные средства пойдут на лечение мальчика от лейкоза.

Напомним, что помочь ребенку вызвались врачи Израиля. Стоимость лечения вместе с проживанием составляет 319 000 долларов. Если у вас есть желание пожертвовать деньги на лечение Жени, то реквизиты для оплаты можно найти на сайте фонда.