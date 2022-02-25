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​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину

57-летняя вартовчанка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину

​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину
Фото: УГИБДД Югры

Накануне вечером в Нижневартовске на втором километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» произошло ДТП с летальным исходом. По предварительной информации, 35-летний водитель Mazda наехал на пожилую женщину, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 57-летняя женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

«Всего за 24 февраля на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 2 – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 76, комментариев: 0
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