Матвей Каров продолжит возглавлять департамент ЖКК и энергетики Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук переназначил Матвея Карова директором департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики округа. Как сообщили в ведомстве, глава региона продлил его полномочия одним из первых в этом году.

Матвей Каров руководит департаментом с 2023 года. Одним из ключевых направлений его работы остается повышение надежности коммунальной инфраструктуры. По данным ДепЖКК и энергетики, за три года количество инцидентов на инженерных сетях Югры сократилось вдвое. Округ входит в пятерку регионов России с наиболее оперативным устранением коммунальных аварий: среднее время восстановления составляет полтора часа. Также департамент сообщил, что Югра занимает второе место в стране по энергоэффективности с классом А+ и входит в число лидеров по темпам замены лифтового оборудования.

На подготовку к отопительному периоду в 2026 году власти предусмотрели порядка 12 млрд рублей. Ремонтная программа охватывает более 900 километров инженерных сетей.

Матвею Карову 34 года. Он родился в Нижнем Новгороде в семье потомственных энергетиков, окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности «Электроснабжение». Свой путь начал с должности дежурного электромонтера подстанции, а уже в 21 год руководил производственно-технической службой. В Югру он переехал в 2017 году, а на должность директора департамента в 2023 году перешел с поста гендиректора АО «ЮРЭСК».

Ранее siapress.ru рассказывал, что Югра запланировала вдвое увеличить объем ремонта коммунальных сетей при подготовке к зиме. Губернатор обозначил план в 905,3 километра на сезон 2026-2027 годов — в два раза больше, чем годом ранее.