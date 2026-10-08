Новый созыв Тюменской облдумы начал работу с корректировки бюджета

Доходы бюджета Тюменской области на 2026 год предлагают увеличить на 1,621 млрд рублей, а расходы — сократить на 9,427 млрд. Поправки рассмотрел комитет областной думы по бюджету, налогам и финансам на заседании 8 октября, сообщает «Тюменская линия». В результате дефицит должен уменьшиться примерно на 11 млрд рублей — до чуть более 4 млрд.

Директор регионального департамента финансов Михаил Таранов пояснил, что дополнительные доходы обеспечат безвозмездные поступления. Около 300 млн рублей составят федеральные средства, еще 1,3 млрд — возврат неиспользованных субсидий и других трансфертов. После корректировки доходы бюджета достигнут 254,877 млрд рублей.

Основную часть сокращения расходов связывают с обслуживанием государственного долга. В частности, затраты на обслуживание коммерческих кредитов предлагают уменьшить на 6 млрд рублей. Также проект предусматривает сокращение отдельных трансфертов и корректировку расходов государственных программ.

«Как и прежде, все социальные услуги и бюджетная сфера работают в штатном режиме. На качество предоставления социальных бюджетных услуг это не повлияет. Кроме того, в рамках бюджета осуществляется перераспределение по разделам расходов по программе „Сотрудничество“», — заявил Михаил Таранов.

Председатель комитета Ольга Швецова подчеркнула, что бюджет сохраняет социальную направленность. «Приоритет для нас, как и прежде, это человек, семья. Мы видим, что в законопроекте особое внимание уделяется поддержке семей, здравоохранению, образованию. Рекомендовали депутатам Тюменской областной думы на очередном заседании 22 октября также поддержать этот проект», — отметила она.

Ранее siapress.ru сообщал, что депутаты Тюменской облдумы рассмотрели исполнение бюджета за первое полугодие 2026 года. За этот период на социальную сферу регион направил более 83 млрд рублей.