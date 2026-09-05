Сергей Собянин получил звание Героя Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы, уроженцу Югры Сергею Собянину. Награду политик получил за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы, сообщает «Ведомости» со ссылкой на указ главы государства.

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района на территории нынешней Югры. В 1967 году его семья переехала в Березово, где будущий политик в 1975 году окончил среднюю школу. После этого он отправился в Кострому и поступил на механический факультет Костромского технологического института, который окончил с красным дипломом в 1980 году по специальности «Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Значительная часть политической карьеры Собянина также связана с Югрой. В 1991-1993 годах он возглавлял Когалым, а в 1994-2000 годах занимал пост председателя Думы региона I и II созывов.

В январе 1996 года Собянин вошел в Совет Федерации, а позднее возглавил комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

После работы в Югре политик в 2001-2005 годах занимал пост губернатора Тюменской области. Затем он перешел на федеральный уровень: в 2005-2008 годах руководил Администрацией президента России, а в 2008-2010 годах возглавлял аппарат правительства в ранге вице-премьера. На президентских выборах 2008 года Собянин руководил предвыборным штабом Дмитрия Медведева.

В октябре 2010 года Мосгордума утвердила Собянина мэром Москвы. В 2013 году он выиграл досрочные выборы главы столицы, получив 51,37% голосов. В 2018 году политик переизбрался с результатом 70,17%, а в 2023 году вновь победил на выборах, набрав 76,39%.

Таким образом, до работы на федеральном уровне и руководства Москвой Собянин прошел значительную часть политического пути именно в Югре — от главы Когалыма до председателя окружной Думы.