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​В четырех школах Сургута начнут ставить оценки за поведение

В департаменте образования Сургута объяснили, как будут выставлять оценки за поведение и какие критерии учтут

​В четырех школах Сургута начнут ставить оценки за поведение
Фото из архива СИА-ПРЕСС

С 1 сентября в Сургуте стартует эксперимент по оценке поведения школьников. В нем примут участие четыре образовательные организации: школы №8 и №46, Естественно-научный лицей и гимназия имени Салманова. Об этом рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

Она отметила, что оценки будут выставлять ученикам со 2-го по 8-й класс. Первоклассников эксперимент не затронет. При этом для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрят индивидуальный подход.

Критерии будут включать не только поведение ребенка на уроках и переменах. Учителя будут учитывать отношения с одноклассниками и педагогами, умение разрешать конфликты, отсутствие агрессии и другие показатели. Всего критерии разделят на несколько групп с дополнительными показателями внутри каждой.

Итоговую оценку будет выставлять классный руководитель, но информацию ему должны предоставлять все учителя, которые работают с классом. Это необходимо, поскольку классный руководитель не присутствует на всех уроках.

«Понятно, что классный руководитель не посещает все предметы, он не может присутствовать на уроках математики, русского и так далее. Сведения должны стекаться по конкретным учащимся от всех учителей в этом классе. Поэтому это сложная задача на самом деле», – отметила Ирина Замятина.

По словам директора департамента, каждая школа-участник должна разработать свои локальные акты с учетом критериев эксперимента.

Напомним, с 1 сентября 2026 года эксперимент по оценке поведения школьников пройдет во всех регионах России. В рамках него планируют учитывать дисциплинированность, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность и участие в школьных мероприятиях и проектах. В случае успешной апробации систему планируют внедрить во всех школах страны к 2027/28 учебному году.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 273, комментариев: 0
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