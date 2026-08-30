Суд Нефтеюганска отказал во взыскании 720 тысяч рублей с югорчанки

Нефтеюганский районный суд отказал жителю Владивостока во взыскании 720 тысяч рублей с местной жительницы, поскольку деньги получил другой человек с такими же фамилией, именем и отчеством. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

Мужчина перевел 720 тысяч рублей в качестве оплаты квадроцикла Yamaha Grizzly 700, однако технику ему не доставили. После этого он потребовал вернуть деньги с женщины, данные которой указал в платеже. Ответчица заявила, что не имеет отношения к сделке.

Суд изучил материалы дела и установил, что деньги на счета жительницы Нефтеюганска не поступали. Счет, на который перевели 720 тысяч рублей, принадлежит ее полной тезке — уроженке Алтайского края, проживающей в Новосибирске.

В результате суд полностью отклонил требования истца. Мужчине разъяснили, что он вправе обратиться с аналогичным иском к фактическому получателю денег.