Губернатор Югры наградил работников ТЭК в Нефтеюганске и Сургуте

В Нефтеюганске и Сургуте наградили лучших работников предприятий топливно-энергетического комплекса в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. С сотрудниками компаний встретились губернатор Югры Руслан Кухарук и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

Как сообщил глава региона, специалистам вручили ведомственные и окружные награды за вклад в развитие энергетической отрасли страны.

В этом году «РН-Юганскнефтегаз» отмечает 65 лет с момента получения первого фонтана нефти из скважины Р-62 на Усть-Балыкском месторождении. Сейчас на предприятии работают около 22 тысяч человек.

«Газпром трансгаз Сургут» остается одним из крупнейших газотранспортных предприятий Западной Сибири. В его эксплуатации находятся 6 278 километров магистральных газопроводов, по которым газ транспортируют от Заполярного месторождения на Ямале до границ Омской и Курганской областей. В компании трудятся более 8,6 тысячи специалистов.

Кухарук также отметил участие предприятий ТЭК в социальных проектах Югры. Компании помогают строить новые объекты, модернизировать инфраструктуру, а также поддерживают развитие спорта и культуры в муниципалитетах региона.