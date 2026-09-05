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Руслан Кухарук и Владимир Якушев наградили нефтяников и газовиков в Сургуте и Нефтеюганске

Губернатор Югры наградил работников ТЭК в Нефтеюганске и Сургуте

Руслан Кухарук и Владимир Якушев наградили нефтяников и газовиков в Сургуте и Нефтеюганске
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Нефтеюганске и Сургуте наградили лучших работников предприятий топливно-энергетического комплекса в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. С сотрудниками компаний встретились губернатор Югры Руслан Кухарук и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

Как сообщил глава региона, специалистам вручили ведомственные и окружные награды за вклад в развитие энергетической отрасли страны.

В этом году «РН-Юганскнефтегаз» отмечает 65 лет с момента получения первого фонтана нефти из скважины Р-62 на Усть-Балыкском месторождении. Сейчас на предприятии работают около 22 тысяч человек.

«Газпром трансгаз Сургут» остается одним из крупнейших газотранспортных предприятий Западной Сибири. В его эксплуатации находятся 6 278 километров магистральных газопроводов, по которым газ транспортируют от Заполярного месторождения на Ямале до границ Омской и Курганской областей. В компании трудятся более 8,6 тысячи специалистов.

Кухарук также отметил участие предприятий ТЭК в социальных проектах Югры. Компании помогают строить новые объекты, модернизировать инфраструктуру, а также поддерживают развитие спорта и культуры в муниципалитетах региона.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 291, комментариев: 0
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