В Югре стартовало досрочное голосование для труднодоступных территорий

В Югре 30 августа стартовало досрочное голосование для жителей труднодоступных территорий и работников нефтегазовых предприятий. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук .

До 17 сентября проголосовать смогут представители коренных народов Севера, находящиеся на стойбищах и в родовых угодьях, а также вахтовики.

Досрочное голосование организовали в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, пилотов, водителей и других специалистов, которые обеспечивают проведение голосования.