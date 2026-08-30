В Ханты-Мансийске мемориальная часовня в память о жертвах репрессий готова на 15%

Готовность мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в центре Ханты-Мансийска достигла 15%. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук после осмотра стройки вместе с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом и главой города Максимом Ряшиным.

С момента закладки камня в мае строители разработали котлован, подготовили и забетонировали фундаментные части мемориальной стены и плиты часовни. Сейчас специалисты армируют монолитные стены цокольной части. По итогам осмотра также приняли решение преобразить и благоустроить всю прилегающую площадь.

Часовню возводят по благословению Патриарха Кирилла в память о жителях Югры, ставших жертвами репрессий 1930-х годов.