В Ханты-Мансийске 9 сентября стартуют всероссийские «Поэтические дуэли»

В Ханты-Мансийске 9 сентября стартует новый сезон «Поэтических дуэлей», который в этом году вышел на всероссийский уровень. Как сообщает канал «Югра официально», площадкой станет Национальный центр «Россия» в Югре.

На сцену выйдут поэты из восьми регионов страны — участники Конференции финно-угорских писателей. В своих произведениях они представят родную культуру, традиции и собственный взгляд на мир.

Авторы будут соревноваться в парных поединках. Победителей каждого раунда определят зрители и сами участники. Выступления дополнит живая музыка в исполнении скрипки и фортепиано.