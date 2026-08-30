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В Югре пройдет межрегиональный «поэт-баттл»

В Ханты-Мансийске 9 сентября стартуют всероссийские «Поэтические дуэли»

В Югре пройдет межрегиональный «поэт-баттл»
Фото t.me/ugra_official

В Ханты-Мансийске 9 сентября стартует новый сезон «Поэтических дуэлей», который в этом году вышел на всероссийский уровень. Как сообщает канал «Югра официально», площадкой станет Национальный центр «Россия» в Югре.

На сцену выйдут поэты из восьми регионов страны — участники Конференции финно-угорских писателей. В своих произведениях они представят родную культуру, традиции и собственный взгляд на мир.

Авторы будут соревноваться в парных поединках. Победителей каждого раунда определят зрители и сами участники. Выступления дополнит живая музыка в исполнении скрипки и фортепиано.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 199, комментариев: 0
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