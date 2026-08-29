В департаменте образования Сургута рассказали, куда распределят учеников школы №44 на время ремонта

В Сургуте ученики школы №44 начнут новый учебный год в пяти других образовательных учреждениях. Такое решение связано с ремонтом здания. Об этом рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина. Власти рассчитывают, что подрядчик завершит работы в короткие сроки.

«Сегодня в 44-й школе дети будут распределены в пять образовательных учреждений. Это лицей имени генерал-майора В.И. Хисматулина, школа «Перспектива», гимназия имени Салманова, гимназия-лаборатория Салахова и 10-я школа», – сообщила Замятина.

По ее словам, при распределении учитывали возраст школьников и расположение учебных заведений. Первоклассников направят в ближайшие к месту жительства школы, поскольку для них особенно важно учиться рядом с домом. Старшие классы, наоборот, распределили в том числе в гимназию-лабораторию Салахова: власти считают, что ученики 10-11 классов уже достаточно самостоятельны, чтобы добираться до школы по городу.

При этом часть учеников не сможет ходить в школу в шаговой доступности. В департаменте образования это понимают и рассчитывают закончить ремонт как можно быстрее. До конца сентября администрация планирует встретиться с родителями и представителями школы, чтобы обсудить ситуацию.

Напомним, весной во время планового осмотра в школе №44 специалисты обнаружили трещины в стенах. Позже экспертиза установила, что одна из фасадных стеновых панелей отходит от конструкции здания. Аварийная панель находится на уровне третьего этажа над центральным входом – при обрушении она могла упасть на переход.

На усиление конструкций власти Сургута выделили 31,4 млн рублей. Для ремонта панели строителям нужно разобрать часть стеновых конструкций третьего этажа, снять окна и установить новые элементы. Ранее власти сообщали, что работы могут занять около двух месяцев, а отделочные работы – продолжиться до октября.