Сургутяне чаще всего заключали брачные договоры в 2023 году

В Югре в 2023 год брачные договоры заключили 1 410 семейных пар. Это на 1,4 процента больше, чем в 2022 году, сообщает Нотариальная палата округа.

«Брачный договор в России, в первую очередь, регулирует имущественные вопросы. Чаще всего он популярен среди тех, кто добился экономического успеха и уже «обжигался» при выборе спутника жизни. Поэтому в последнее время все больше обеспеченных югорчан, несмотря на устоявшиеся семейные традиции, приходят к тому, что брачный договор в современных реалиях все же необходим. − объяснил Президент Нотариальной палаты Югры, нотариус Сургута Христина Иконник.

Больше всего в Югре в прошлом году брачные контракты заключили жители Сургута (322), Нефтеюганска (185) и Нижневартовска (191).