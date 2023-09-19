В Югре начали отправлять учеников и дошкольников на карантин

В ХМАО начали закрывать школы на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. По информации ведомства, на сегодняшний день уже выявлено семь случаев гриппа. Чаще всего заболевают дети в возрасте от 0 до 2 и от 7 до 14 лет.

«На 37 неделе полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах и одном детском саду и частично приостановлен в 62 классах 19 школ», – прокомментировали в Роспотребнадзоре Югры.

Зафиксировано 117,9 случаев заболевания ОРВИ на 10 тысяч населения в период с 11 по 17 сентября. Причем больше всего зараженных в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

На 37 неделе также стало больше больных коронавирусом на 57,3%. Наибольшее число пациентов находится в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае.