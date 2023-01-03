В Югре сотрудница банка пресекла перевод денег мошенникам

История в стиле новогодней сказки произошла в Нягани прямо накануне праздников. Как рассказывает пресс-служба окружного МВД, работница «Открытия» Валерия Немец благодаря своему участию и неравнодушию спасла случайного человека от потери крупной суммы денег. Он пришел в отделение банка, чтобы взять «встречный кредит», который якобы должен обезопасить его от злоумышленников, которые пытаются взять на его имя настоящий кредит. Разумеется, на другом конце провода находился консультант-мошенник.

Сотрудница банка обратила внимание на то, что клиент переписывается с кем-то в мессендежере. Она спросила, не мошенник ли там случаем, и мужчина согласился показать ей телефон с перепиской. Валерия все поняла и рекомендовала, разумеется, не брать никаких «встречных кредитов», а обратиться в полицию с заявлением, что стало настоящим новогодним подарком. Правда, не полиции – ей теперь придется искать злоумышленника по статье «Покушение на мошенничество». А Валерии Немец за ее бдительность вручили благодарственное письмо от ОМВД по Нягани.