«Теплотехник» в Югре задолжал сотрудникам более 160 тысяч рублей

Компания «Теплотехник» в Кондинском районе задолжала шестерым сотрудникам свыше 160 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой внесено в адрес директора общества представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, которое рассмотрено и удовлетворено», - говорится в сообщении ведомства.

Также руководителя предприятия привлекли к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками организации была полностью погашена.