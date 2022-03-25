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В ХМАО «Теплотехник» не выплачивал зарплату работникам

«Теплотехник» в Югре задолжал сотрудникам более 160 тысяч рублей

В ХМАО «Теплотехник» не выплачивал зарплату работникам
pixabay.com

Компания «Теплотехник» в Кондинском районе задолжала шестерым сотрудникам свыше 160 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратурой внесено в адрес директора общества представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, которое рассмотрено и удовлетворено», - говорится в сообщении ведомства.

Также руководителя предприятия привлекли к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками организации была полностью погашена.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 129, комментариев: 0

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