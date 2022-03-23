Алексей Ковалевский назначен и.о. руководителя Природнадзора Югры

Исполняющим обязанности руководителя Природнадзора Югры с 31 марта назначен Алексей Ковалевский, который на данный момент занимает пост замглавы службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.
«Руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов 30 марта покидает свой пост в связи с уходом на заслуженный отдых. Соответствующее распоряжение подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова», - говорится в сообщении пресс-службы.
Сергей Пикунов возглавлял Природнадзор Югры с 2010 года.
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