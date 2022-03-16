Жительница Советского стала фигуранткой уголовного дела о грабеже с применением насилия

В Советском районе возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении грабежа с применением насилия, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские установили, что девушка, поссорившись со своей тетей, открыто похитила у нее сотовый телефон и сумочку. При этом она несколько раз ударила свою родственницу.

«После содеянного девушка скрылась с похищенным имуществом и распорядилась им по собственному усмотрению. Ущерб от преступных посягательств оценивается заявительницей в 15 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что фигурантке дела грозит до 7 лет лишения свободы.