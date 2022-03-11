Житель Нижневартовского района избивал бывшую жену и напал на полицейского

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Радужный. Он обвиняется в истязании и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствие установило, что в период с мая по сентябрь 2021 года обвиняемый систематически оскорблял и высказывал угрозы применения физической силы своей бывшей супруге, с которой проживает в совместной квартире. Также он неоднократно толкал ее и наносил удары по различным частям тела, причинял телесные повреждения другими способами.

«В один из дней мая 2021 года он бросил в лицо женщины кошку, а в сентябре 2021 года толкнул головой о стену. Кроме того, 20 сентября 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в целях воспрепятствования сотруднику полиции, прибывшему по сообщению потерпевшей об очередном скандале и угрозе избиения, обвиняемый толкнул представителя власти о стену и нанес не менее двух ударов в область руки», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал, однако следователь собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.