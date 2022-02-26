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​Омикрон шагает по Югре: выявлено 294 новых случая заболевания

В ХМАО 294 человека заразились омикрон-штаммом коронавируса

​Омикрон шагает по Югре: выявлено 294 новых случая заболевания
Фото: pixabay.com

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен еще у 294 югорчан: данные публикует Роспотребнадзор. По информации ведомства новую «корону» надели жители 15 муниципалитетов округа, в числе которых все крупные города и районы — Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Лангепас, Когалым, Сургутский, Советский районы и др.

13 человек привезли вирус извне — они вернулись с Мальдив, из Египта, Турции, Сомали, ОАЭ, Доминиканы, Испании, Таджикистана и Казахстана. «В 279 случаях (94,9 процента) заболевание протекает по типу ОРВИ, 12 (4,1 процента) — по типу пневмонии, в трех случаях (1,02 процента) — бессимптомное течение заболевания, — комментируют специалисты. — Ситуация находится на контроле».

Напомним, что за пятницу в Югре выявлен 1081 заболевший COVID-19 — это почти на треть меньше результатов предыдущего дня.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 75, комментариев: 0
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