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​Автор ленты про Витьку Чеснока и Леху Штыря презентует свой новый фильм на «Духе огня»

Режиссер Александр Хант свой новый фильм «Межсезонье» на «Духе огня» в Югре

​Автор ленты про Витьку Чеснока и Леху Штыря презентует свой новый фильм на «Духе огня»
Фото ОТРК «Югра»

Любителей качественного отечественного кино ждет особый подарок на международном фестивале «Дух огня» в Югре. Известный режиссер Александр Хант, чей титулованный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», представит свою новую картину «Межсезонье». Это произойдет в рамках программы фестиваля 24 февраля.

«У фестиваля нет аналогов в России – эти фильмы вы не увидите больше нигде. 24 февраля очень жду вас на показе, будет возможность пообщаться со зрителями», – сказал Александр Хант в ходе прямого эфира Натальи Комаровой, посвященного вопросам развития культуры.

В эти дни в Ханты-Мансийске проходят сразу два «Духа огня». Как это устроено, объяснил директор департамента культуры Артур Латыпов: «Организационным комитетом принято решение провести одновременно два фестиваля - XIX и XX с 22 по 28 февраля. Два состава конкурсантов и жюри с различных точек мира - от Аргентины до Филиппин. Любителей авторского кино ждет более 120 фильмов из 20 стран. Кинопоказы по традиции будут безвозмездны. В связи с эпидемиологическими ограничениями вход по пригласительным, которые можно получить в кассе КТЦ «Югра-Классик».

Еще одной важной «фишкой» фестиваля станет выступление группы Thenosmokingorchestra во главе с легендарным режиссером Эмиром Кустурицей. Зрители смогут посмотреть спектакль «Недолгое счастье Ювана», мультимедийную выставку «Нога судьбы», посвященную творчеству президента фестиваля Сергея Соловьева, постановку рок-оперы «КарамазоВЫ» с участием Анастасии Стоцкой и Теоны Дольниковой.

Прямые трансляции с фестиваля пройдут на портале Культура.рф, сайте международного театрально-просветительского проекта «Вижу», в эфире ОТРК «Югра», социальных сетях «Дух огня» и «Югра-Классик.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 145, комментариев: 0
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