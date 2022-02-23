В Югре открылся набор в школу социального предпринимательства

Научиться социальному предпринимательству можно в Югре. Соответствующая образовательная программа стартует 11 марта и продлится 17 июня в очно-заочном формате, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. В настоящий момент идет набор людей, желающих реализовать свою социальную идею. Приглашаются туда все желающие – от действующих предпринимателей, ищущих новые возможности, до общественников и просто активных югорчан, не имеющих никакого релевантного опыта.

Сертифицированные бизнес-тренеры расскажут доступным языком об основах предпринимательской деятельности, тонкостях ведения бухгалтерии, особенностях налогового законодательства, формировании маркетинговой стратегии. В конце участники будут иметь готовый бизнес-проект, который сможет претендовать на сопровождение в фонде поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». Это может быть частный детсад, фитнес-клуб или спортивная секция, услуги по уходу за пожилыми, творческие студии и другие форматы социального предпринимательства.

Этот курс стартует в юбилейный десятый раз, его слушателями уже стали около двух тысяч югорчан. Записаться можно на сайте «Школы социального предпринимательства», а консультацию получить – в центре инноваций социальной сферы фонда «Мой Бизнес»: 8 (3467) 33-38-96, social@mb-ugra.ru.

Организаторами выступают фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», фонд «Наше будущее». Обучающий курс реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».