На ярмарке «Товары земли Югорской» представлены 14 производителей Сургутского района

В Сургуте проходит окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», на которой свою продукцию представляют в том числе 14 производителей из Сургутского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. На площадке можно приобрести мясную и молочную продукцию, сыры, колбасы, полуфабрикаты, изделия из меха, натуральную косметику, кондитерские изделия, сувениры и предметы декоративно-прикладного творчества.

Среди участников — птицефабрика «Белоярочка» из Белого Яра, семейная ферма Герусовых, хозяйство «Деревенька» из Ульт-Ягуна, а также предприниматели из Солнечного, Федоровского, Лянтора и других поселений района.

«В Сургутском районе создается около трети всей продукции агропромышленного комплекса округа. За пять лет объем производства вырос на 35% – до 1 407 млн рублей за 2025 год. На территории работают более трех десятков сельхозтоваропроизводителей», — сообщил Андрей Трубецкой.

Отдельной частью ярмарки стали мастер-классы. Гости могут познакомиться с ткачеством, собрать деревянную модель хантыйского чума и изготовить этнобраслет. В 2026 году на поддержку сельскохозяйственного направления в Сургутском районе предусмотрено 342 млн рублей. За девять месяцев уже профинансировано 245 млн рублей, что составляет более 70% годового плана.