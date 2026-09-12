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Производители из Сургутского района приехали на ярмарку «Товары земли Югорской»

На ярмарке «Товары земли Югорской» представлены 14 производителей Сургутского района

Производители из Сургутского района приехали на ярмарку «Товары земли Югорской»
Фото из социальных сетей А.Трубецкого

В Сургуте проходит окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», на которой свою продукцию представляют в том числе 14 производителей из Сургутского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. На площадке можно приобрести мясную и молочную продукцию, сыры, колбасы, полуфабрикаты, изделия из меха, натуральную косметику, кондитерские изделия, сувениры и предметы декоративно-прикладного творчества.

Среди участников — птицефабрика «Белоярочка» из Белого Яра, семейная ферма Герусовых, хозяйство «Деревенька» из Ульт-Ягуна, а также предприниматели из Солнечного, Федоровского, Лянтора и других поселений района.

«В Сургутском районе создается около трети всей продукции агропромышленного комплекса округа. За пять лет объем производства вырос на 35% – до 1 407 млн рублей за 2025 год. На территории работают более трех десятков сельхозтоваропроизводителей», — сообщил Андрей Трубецкой.

Отдельной частью ярмарки стали мастер-классы. Гости могут познакомиться с ткачеством, собрать деревянную модель хантыйского чума и изготовить этнобраслет. В 2026 году на поддержку сельскохозяйственного направления в Сургутском районе предусмотрено 342 млн рублей. За девять месяцев уже профинансировано 245 млн рублей, что составляет более 70% годового плана.


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12 сентября в 19:06, просмотров: 881, комментариев: 0
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