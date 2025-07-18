18 новых автобусов пополнили автопарк Сургута и заменили старые машины

В Сургуте продолжают обновлять общественный транспорт. На линию уже вышли 12 новых автобусов, еще шесть готовятся к работе и в ближайшие дни дополнят автопарк, рассказал директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

«Прибыли все 18 автобусов, которые мы приобретали буквально несколько месяцев назад. Все автобусы уже прошли процедуры по оформлению, часть из них уже мы выпустили на линию. По комплектации это автобусы в газомоторном исполнении, общей вместимостью имеют 92 пассажира, 31 из них сидячие. Естественно, они адаптированы под маломобильную категорию граждан, мы делаем максимальный упор на это. Все автобусы оборудованы кондиционерами, выполнены в северном исполнении. Это двойной стеклопакет и дополнительные обогреватели», – поделился он.

Новые машины распределили по направлениям с высоким пассажиропотоком – это маршруты №18, 61, 45 и 47. Они полностью заменяют старый транспорт, который уже отслужил положенный срок. Часть техники 2006 и 2008 годов выпуска уже списана, сейчас «СПОПАТ» выводит из эксплуатации автобусы 2012-2014 годов, добавил Попов.

«Меняется старый подвижной фонд на новый. Есть автобусы, которые действительно уже не подлежат дальнейшей эксплуатации, нет смысла уже их восстанавливать, поскольку уже срок использования этих автобусов закончился. Те автобусы, которые находятся у нас в возрасте, начиная с 2018 года, 2020 года выпуска, естественно, они будут проходить дополнительный технический осмотр и готовиться к резерву. <…> Фактически мы сегодня говорим о том, что мы обновились наполовину. Если берем за основу выпуск 106 единиц, мы говорим о том, что у нас обновлено 38 единиц большого класса и 30 единиц среднего класса. Это с учетом резервных», – пояснил директор АО «СПОПАТ».

По его словам, обновление парка стало возможным в том числе благодаря поддержке правительства Югры. «Фактически эти автобусы куплены за счет средств окружного правительства и администрации города. Нам было выделено 430 миллионов рублей», — подчеркнул Александр Попов.

Он также указал, что предприятие планирует продолжать обновление: «На сегодняшний день мы пока находимся в проработке этого вопроса. Глобально нет, в этом году мы ничего уже обновлять не будем. На следующий год, поскольку предусмотрены денежные средства в виде субсидии, пополнение парка будет обязательно».

Отметим, что сегодня на линии предприятия работает 91 автобус летом и 106 – зимой. По сравнению с прошлым годом, выпуск подвижного состава увеличился примерно на 10 единиц.

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