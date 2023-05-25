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На ремонт трех участков дорог в Сургуте выделили 440 миллионов рублей

Планы ремонтной кампании дорог в Сургуте оценили депутаты Думы

На ремонт трех участков дорог в Сургуте выделили 440 миллионов рублей
Фото: Дума Сургута

Депутаты Думы Сургута ознакомились с планами по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» горожан ждет обновление трех участков стоимостью 440 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 22 мая, на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию рассказал директор департамента ЖКХ Кирилл Киселев.

«В цифрах есть один вопрос. В прошлом году 440 миллионов рублей было направлено на ремонт шести объектов, в этом году в два раза меньше дорог у нас запланировано. С чем это связано? Значительно повлияла протяженность территорий?» − уточнил председатель комитета Владимир Клишин.

Напомним, что в городе запланировано обновление трех объектов − участок протяженностью 1 132 километра по улице Привокзальная, проспект Комсомольский на участке от Югорской до Щепеткина длиной чуть менее километра и такой же по протяженности участок по улице Бажова. «В целом, выросли цены. Еще зависит от вида работ. Когда мы занимаемся асфальтированием дорог, это одна стоимость. А тут еще и благоустройство тротуаров, освещение», − пояснил глава департамента.

Народные избранники также уточнили по поводу работы специальной комиссии, которая осуществляет порядок отбора объектов для ремонта объектов общего пользования. В частности, они задались вопросом, как происходил выбор дорог на нынешнюю кампанию. «В прошлом году мы обговаривали ряд вопросов, рабочие критерии с баллами для отбора дорог для ремонта. И в итоге треть проездов, один из которых ранее стоял на пятом месте по необходимости в обновлении, не попадают в ремонтную кампанию, а дорога в 20А микрорайоне с 10% износом, находящаяся на 28 месте, есть в списке на ближайшее время. Как нам это объяснять жителям города?», − спросил председатель комитета.

Оказалось, что комиссия планирует организовать собрание для подведения итогов и составления планов на следующий год. «Проезд в 20А микрорайоне − один из первых в перечне на капитальный ремонт. Завершение проектирования у нас запланировано до 30 мая. Как только мы получим проект, мы составляем стоимость. И тогда этот объект появится в списке. Но отмечу, что он находится в зоне риска», − добавил Кирилл Киселев.

В дополнение отметим, что на ремонт 12 внутриквартальных проездов протяженностью 2,7 километра и установку лежачих полицейских на пяти объектах из местной казны направят почти 102,5 миллиона. Также в 2023 году в рамках ремонта дорог продолжится работа по ликвидации колейности на площади почти 80 000 квадратов. На это выделят чуть менее 250 миллионов рублей.

Депутаты вернутся к этим вопросам после завершения ремонтной кампании. Об этом они поговорят осенью.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 91, комментариев: 0
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