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Во время дорожной кампании 2023 года в Сургуте будут ремонтировать далеко не только дороги

В Сургуте стартует очередная кампания по ремонту дорог

Во время дорожной кампании 2023 года в Сургуте будут ремонтировать далеко не только дороги
Фото siapress.ru

Не успели сургутские дорожники прийти в себя после бурной и снежной зимы, как пришло другое «жаркое» время – летняя ремонтная кампания. Планов у города огромное количество – помимо классической программы с капремонтом и латанием ям, это борьба с колейностью, разгребание проблем внутриквартальных проездов, тротуары, остановки и даже мусорные урны. Подробности – в материале «НГ».

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходит капитальный ремонт на трех улицах, фронт работ – 43 тысячи квадратных метров, протяженность – 2,5 километра. К концу сезона завершится большое обновление улицы Привокзальной – капремонт там начался в 2022 году, и включает в себя не только полную замену всего дорожного полотна, но и тротуары (впервые в истории этой улицы – с двух сторон), бордюры, освещение и даже остановочные павильоны. Другие два проекта – улица Бажова и проспект Комсомольский (от Югорской до Щепеткина).

Работы на последнем участке из-за большого объема должны были растянуться на два года, но в итоге решили иначе. «По проспекту Комсомольский подрядчик взял на себя обязательства полностью выполнить комплексный ремонт в этом году. Основные работы – асфальтирование дороги и устройство тротуаров, должны быть закончены к началу сентября», – добавила Анна Коршунова.

Важное направление, которое инициировал и держит под личным контролем глава Сургута Андрей Филатов – полное устранение накопленной колейности на городских дорогах. В 2022 году эта работа началась, и в этом сезоне должна завершиться, впереди останется только следить и поддерживать статус-кво. Для этого предстоит убрать колеи на 80 тысячах квадратных метрах. Наиболее заметные участки, над которым предстоит поработать дорожникам – проспект Набережный, развязка у ТЦ «Ярославна», улицы Майская, Университетская, Захарова, Каролинского, проспект Ленина и другие. «Полностью планируется устранить тот объем, который был выявлен к концу декабря 2022 года. Чтобы определить работы по этому направлению на 2024 год, будут обследованы новые участки дорог», – отметила замдиректора ДГХ.

Еще одна проблема, которая копилась десятилетиями, и только в последние годы городская власть взялась за ее разрешение – внутриквартальные проезды. Многие из них долгое время были бесхозными, а это значит, что никто их не содержал и не ремонтировал, и сейчас это отражается на комфорте огромного количества сургутян. В этом году администрация города наведет порядок на 12 таких участках протяженностью 2 километра. Среди них: проезд по улице 30 лет Победы до улицы Дружбы, проезд в районе Республики, 80, и проезд в районе магазина «Изида». Капитальный ремонт пройдет на проезде от улицы Первопроходцев до проспекта Комсомольский.

Никуда не деться и от ямочного ремонта. Ввиду технологической незамысловатости он начался первым, и дорожники уже успели устранить аварийные ямы площадью почти в тысячу квадратных метров. Пока эту работу делают струйно-инъекционным методом, но уже в июне перейдут на другой метод – нарезку асфальта. Так или иначе, за сезон 11 тысяч квадратных метров ям закатают обратно в асфальт.

К 430-летию города в центральной части планируется проложить пешеходный маршрут «Сургутский кремль» от Мемориала Славы до улицы Энергетиков. Для этого нужны соответствующие тротуары – ими дорожники и займутся в нынешнем сезоне. А также тротуарами на проспекте Комсомольском, улице Бажова и Привокзальной.

Как вы видите, дорожная кампания сейчас вмещает в себя много разнообразных пунктов. Среди них в 2023 году также и установка 70 новых скамеек и 500 урн на городских улицах. Плюс – 15 новых остановочных павильонов, которые разместятся на улице Республики, Саянской, Энтузиастов, проспекте Пролетарский и на остановке парк «За Саймой», а на обновленной улице Привокзальной их будет сразу пять.

Ремонт проездов и колейности завершится к концу сентября, а дорожный сезон в целом – 31 октября.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 14:53, просмотров: 183, комментариев: 0
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