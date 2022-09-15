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Сургут принял 19 заседание Координационного совета

Делегация из 21 муниципального образования Югры приезжала в Сургут

Сургут принял 19 заседание Координационного совета
Фото: тг-канал Бориса Хохрякова

В Сургуте состоялся 19 Координационный совет при участии глав представительных органов местного самоуправления округа и Думы Югры. Город принимал гостей из 21 муниципального образования округа. Делегация в первый день работы посетила лицей имени генерал-майора Хисматулина, Музейный центр, ИКЦ «Старый Сургут» и Аллею газовиков.

На заседании, которое состоялось 15 сентября, обсуждалось множество вопросов, среди которых реализация инициативных проектов в муниципалитетах, функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, проблемы, возникающих в муниципальных образованиях Югры при организации работ по очистке придомовых территорий от снега и многие другие.

«Перечень тем и вопросов достаточно обширный, но все они являются актуальными и своевременными. В этих вопросах важно, как говорится, постоянно держать руку на пульсе. Главная задача и преимущество подобных заседаний в том, что муниципалитеты могут услышать варианты решения той или иной ситуации, в режиме здесь и сейчас задать свои вопросы руководителям профильных ведомств региона и применить у себя на территории опыт коллег, избежав целого ряда возможных рисков в каждом вопросе», – подчеркнул председатель регионального парламента Борис Хохряков.

Сургут представлял глава городской Думы Максим Слепов. Он предоставил отчет об опыте реализации инициативных проектов при участии горожан. Члены Координационного совета данную практику одобрили и посоветовали другим органам местного самоуправления применять этот опыт в своей работе.

«Судя по откликам своих коллег, я уверен, что все прошло достойно. Нам есть чем гордиться, есть что показать, мы уже наметили целый ряд объектов, которые в дальнейшем также можно будет показать нашим коллегам. Сургут действительно стал одним из пионеров проекта инициативного бюджетирования. В процессе были выявлены проблемы, но мы внесли поправки в процедуру подачи заявок, чтобы она стала понятнее и проще для людей», – прокомментировал Слепов.

Отметим, что в 2022-2023 годах планируется реализовать восемь инициативных проектов общей стоимостью чуть более 34 миллионов рублей.


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