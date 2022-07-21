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​Улететь из Сургута в Баку теперь можно дважды в неделю

Utair увеличил число рейсов из Сургута в Баку

​Улететь из Сургута в Баку теперь можно дважды в неделю
pixabay.com

Utair увеличил число рейсов из Сургута в Баку. Теперь полеты выполняются дважды в неделю, по понедельникам и средам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В понедельник самолет вылетает из Сургута в Баку в 07:30, обратно – в 21:55, в среду туда – в 07:10, обратно - в 21:40. Цена – от 10 073 руб.

«В текущем весенне-летнем расписании Utair ввел 6 прямых маршрутов из Сургута за границу: в Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент и Худжанд. Мы видим, что международные перелеты нужны жителям города, и по их запросам увеличиваем количество частот», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 65, комментариев: 0
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