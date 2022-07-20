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Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее из ревности

Вооруженная ножом сургутянка устроила скандал на почве ревности

Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее из ревности
pixabay.com

Жительница Сургута предстанет перед судом. Она обвиняется в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ранним утром 17 мая в одном из домов Пыть-Яха. По версии следствия, обвиняемая, будучи пьяной, ворвалась в квартиру своей знакомой и устроила скандал на почве ревности.

«Во время конфликта обвиняемая взяла с кухонного стола нож, размахивая которым перед потерпевшей и нанеся не менее 6 незначительных порезов, высказала хозяйке квартиры угрозу убийством», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Увидев кровоподтеки на теле потерпевшей, злоумышленница прекратила конфликт и ушла в соседнюю квартиру к общему знакомому.

Следователи собрали достаточные доказательства виновности обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 96, комментариев: 0
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