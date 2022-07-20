План по устранению колейности на 2022 год в Сургуте практически выполнен

На 20 дорожных участках Сургута устранили колейность, на еще двух работы подходят к концу. Об этом у себя в социальных сетях рассказал глава города Андрей Филатов.

Отметим, что объем работ по ремонту деформированных дорог в 2022 году самый высокий за четыре предыдущих года. Порядка 8,2 километров – более 63 000 кв. м. Самые масштабные вложения – в Нефтеюганское шоссе в районе грэсовского кольца, участок со стороны Маяковского в сторону улицы Комплектовочной и Югорского тракта в районе строения 42.

«Находимся на финишной прямой по планируемым объемам устранения колейности в этом году. Итоги ремонтной кампании закрыли 100% всех решений судов. Продолжим ликвидацию колейности. Ставим задачу устранить ее за два года», – написал у себя в соцсетях Андрей Филатов.