Сургутская мастерская «Польза вкуса» создает уникальные биодесерты

В Сургуте мастерская «Польза вкуса» производит уникальные биодесерты. В их состав не входят молоко, яйца, рафинированный сахар, а также красители, искусственные консерванты и пищевые добавки. Поэтому эти сладости подходят вегетарианцам, людям с непереносимостью лактозы или аллергией на глютен, сыроедам, диабетикам, худеющим и тем, у кого есть ограничения в питании. В состав десерта входят орехи, ягоды, фрукты и шоколад, который производят прямо в мастерской.

Мастерская существует уже семь лет, причем два года создательница бренда Наталья Пуртова занималась бизнесом самостоятельно. Идея о создании «Пользы вкуса» пришла во время декрета – предпринимательница изучала информацию о сыроединии, поэтому вскоре решила готовить сладости сама. Сейчас сургутяне могут приобрести торты, пирожные и конфеты, а также прийти на мастер-класс по изготовлению десертов.

«Всего у нас больше 60 наименований, рецепты частично создавала я, иногда придумывали вместе с командой. Наши десерты мы производим не только под заказ, иногда поставляем в кафе, на мероприятия», – рассказала руководитель мастерской.

Бренд, ко всему прочему, входит в маркетинговый проект «Сделано в Югре», которым занимается Фонд «Центр поддержки экспорта Югры». Его цель – популяризировать услуги и товары окружных производителей в других регионах, сделать торговую марку узнаваемой и обозначить высокое качество продуктов.