Международная научная конференция «Ведомственность в истории СССР» прошла в Тюменском госуниверситете

В Тюменском госуниверситете 15–16 апреля состоялась международная научная конференция «Ведомственность в истории СССР». В ее работе приняли участие ведущие ученые-историки, антропологи и географы Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Улан-Удэ, Владивостока, Санкт-Петербурга, а также университетов зарубежных стран. Престижный университет Югры представляли заведующий кафедрой истории России Денис Кирилюк и старший преподаватель Севостьян Веселов.

Цель конференции – изучение понятия «ведомственность», ее границ, значения в советской истории и возможностей использования данного понятия в научной работе. «Это была одна из самых насыщенных и полезных научных конференций, на которых мне доводилось побывать. Острые дискуссии, междисциплинарные доклады и взаимное теоретическое и методологическое обогащение не позволяют ни на минуту усомниться в ее значимости и ценности полученного опыта для всех ее участников», – прокомментировал ученый СурГУ Денис Кирилюк.

«Учебные заведения Свердловской железной дороги: между ведомственностью и целесообразностью (1941–1991 гг.)» – на изучение этой темы известный сургутский ученый потратил почти год, тщательно проанализировав материалы Российского государственного архива экономики (г. Москва), государственного архива Свердловской области (г. Екатеринбург). Денис Валериевич выполнил серьезную и значимую исследовательскую работу. «Организаторы отклонили большое количество заявок, к участию в конференции были допущены сильнейшие материалы с уникальной научной, исследовательской и прикладной составляющей. При подготовке статьи я взял интервью у бывших учителей железнодорожных школ и руководителей Свердловской железной дороги. Кроме того, были введены в научный оборот приказы, распоряжения руководящего звена, статистические материалы, информационные отчеты о работе учебных заведений Свердловской железной дороги».

По словам кандидата исторических наук, такой опыт представлен впервые. Идея изучения ведомственных сетей – тема актуальная и на сегодняшний день не затронута историками. Архивные документы рассеяны. Неизвестно сколько всего было ведомственных учебных заведений, каковы причины их возникновения и границы ведомственного пространства; какой была организация управления и принципы взаимодействия; в связи с чем произошло их свертывание. На эти и ряд других немаловажных вопросов попытался ответить историк СурГУ.

В результате проведенного исследования Денис Кирилюк сделал следующие выводы: создание сети собственных учебных заведений Министерством путей сообщения определялось спецификой развития государственного централизованного хозяйства, особенными ведомственными интересами данного Министерства. При этом ежегодно в системе Свердловской железной дороги работали в конце 1950-х –1960-е гг. более сотни общеобразовательных учреждений, почти две тысячи учителей и десятки тысяч учащихся. Интересно, что взаимоотношения с Министерством образования страны характеризовались принципом целесообразности: распространенными практиками был обмен школами и детскими садами между Министерством путей сообщения и Минобром, зафиксированы также факты обмена учащимися железнодорожных школ. «Ведомственное пространство железнодорожных учебных заведений определялось рядом факторов, среди которых ключевыми были: пространственно-территориальный и экономический. Исчезновение этих факторов в конце 1980-х гг. привело к началу свертывания Министерством путей сообщения сети собственных учебных заведений», – резюмировал спикер.

По итогам работы конференции планируется издание коллективной монографии в ведущем издательстве Российской Федерации – «Новое литературное обозрение». Данная монография станет первой крупной научной работой по всестороннему изучению феномена советской ведомственности. «Можно не сомневаться, что ее выход окажется значимым событием в современной отечественной исторической науке. Отрадно, что в этой работе найдут отражение и результаты исследований ученых-историков Сургутского госуниверситета», – подытожил Денис Кирилюк.