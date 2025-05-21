Глава СК предложил запретить мигрантам ввозить в Россию семьи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил разрешать иностранным гражданам работать в России только по контракту сроком до одного года, без возможности завозить членов семьи. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает РБК.

«Контракт заключать не более чем на год. И по окончании трудового соглашения, по истечении срока давности он убывает к себе на родину. Никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей», ‒ отметил Бастрыкин.

Он также считает, что все расходы на содержание иностранных работников ‒ жилье, страхование, медицинское обслуживание ‒ должны полностью ложиться на работодателей: «Надо, чтобы наши бизнесмены, те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, сделали так, чтобы все происходило за счет работодателей».

Еще одно предложение ‒ запрет на получение патента без контракта. По мнению Бастрыкина, договор должен четко определять, в какой организации и в течение какого срока человек будет трудиться.