В 2025 году в России пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Событие пройдет в Москве и Московской области, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Для организации конкурса будет создан оргкомитет, председателем которого назначили вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В его задачи входит подготовка и проведение конкурса, а также координация работы со СМИ для освещения мероприятий.

Контроль за проведением конкурса поручили наблюдательному совету, который будет заниматься утверждением концепции, положений и международного сотрудничества. Руководителем набсовета назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Указ вступил в силу 3 февраля 2025 года.

Напоминаем, что еще в 2023 году правительство выделило 600 млн рублей на проведение конкурса «Интервидение» 2024 году в Санкт-Петербурге. Однако позже соответствующее распоряжение правительства РФ было скорректировано, передает ТАСС.

Как сообщал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в мероприятии согласились участвовать «больше десятка стран»: КНР, страны СНГ, государства ШОС, ряд стран Латинской Америки и другие. При этом, никаких ограничений относительно стран-участниц нет.