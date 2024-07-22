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​Волонтеры проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» весь июль проводят бесплатные экскурсии по Тюмени

По Тюмени проводят бесплатные экскурсии

​Волонтеры проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» весь июль проводят бесплатные экскурсии по Тюмени
Фото: admtyumen.ru

«Серебряные» волонтеры проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение» весь июль проводят атмосферные экскурсии, приуроченные к 80-летию региона. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

Проект «Гиды 55+. Перезагрузка», в рамках которого тюменцы знакомятся с профессией экскурсовода, поддержан Фондом президентских грантов. После четырехмесячной подготовки волонтеры проводят бесплатные экскурсии для пожилых граждан. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».

Тюмень обладает богатейшим культурным потенциалом, считают экскурсоводы. Здесь множество красивых храмов, старинных купеческих особняков, достопримечательностей, многолюдных скверов и парков, оживленных бульваров и интересных улочек.

Гид-волонтер Людмила Хромина выбрала для экскурсии Гилевскую рощу, как идеальное место для проведения веселой и познавательной прогулки, знакомства с природой и отдыха в дружной компании единомышленников. 18 июля Людмила Александровна с командой экскурсантов проложили музыкальный маршрут по тропинкам хвойного леса. Прогулка началась с зажигательных танцев и рассказа об истории создания парка.

Участница экскурсииАльфира Айтбаеваподелилась впечатлениями: «Нам посчастливилось побывать на экскурсии в Гилевской роще. Всё было очень познавательно и полезно. Провели гимнастику на природе, потанцевали и повеселились от всей души. От таких экскурсий, театрализованных, хорошо подготовленных, всегда получаем хороший заряд бодрости и оптимизма».


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Сегодня в 21:00, просмотров: 65, комментариев: 0
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