Тюменцы создают видеокурс к Году семьи

В Год семьи команда творческих тюменцев при поддержке Фонда президентских грантов готовит уникальный видеокурс по семейным киноиграм. Каждая серия также станет пособием для педагогов и родителей по использованию игровых методик в воспитании и образовании детей. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Проект реализуется командой системы «Ноль Плюс» и Межфандомного объединения «Geek Galaxy». Авторы курса сочетают два направления, вызывающие интерес у детей и подростков – игры и кинематограф. Они рассказывают, какие игры существуют, в чём их особенности и преимущества, а также учат, как создать уникальную игру на основе фильмов и мультфильмов.

Курс включает десять видео, где каждый ролик раскрывает отдельную тему. Например, есть видео о настольных, ролевых, спортивных и дворовых играх, квестах и фиджитал-активностях. Ролики будут сопровождать методические материалы и рекомендации по практическому применению. Созданные уроки опубликуют на сайте онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

«Мы объединяем просмотр кино и игровую деятельность. Это важные элементы семейного досуга, занимающие большую часть совместного времяпровождения родителя и ребенка. И очень хочется, чтобы этот досуг был максимально полезен и интересен для всех. Также видеоуроки пригодятся учителям, воспитателям, сотрудникам самых разных образовательных учреждений. Методики были разработаны на базе огромного кинопедагогического опыта, совместно с признанными профессионалами в этой области», – отметил креативный продюсер «Ноль Плюс» Александр Школенко.