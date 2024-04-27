Глава минстроя РФ оценил усилия жителей Тюменской области по борьбе с паводком

С жителями Ишима и Ишимского района, пострадавшими от паводка, встретились глава Минстроя России Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Комментируя итоги встречи, Александр Моор подчеркнул: «Люди оказались в трудной жизненной ситуации. Задавали много вопросов. Будем отрабатывать по каждому. Один на один с бедой никого не оставим».

Дамбу в районе пешеходного моста на реке Ишим усилили мешками. На одном участке работают спасатели МЧС, студенты и другие добровольцы, на втором – курсанты ТВВИКУ.

После осмотра дамбы министр Ирек Файзуллин отметил: «Работа, которую проделали жители, спасатели МЧС, курсанты военного училища, – пример сплоченности в сложную для региона минуту. Выражаю слова благодарности каждому, кто принимает участие в этом важном деле».

Как заверил глава Минстроя РФ, в настоящее время для защиты населенных пунктов и борьбы с последствиями паводка федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле. Когда вода начнет уходить, к оценке пострадавшего от паводка имущества жителей региона приступят специальные комиссии. Все меры поддержки будут оказаны.

Александр Моор встретился с жителями Викуловского района, которые эвакуировались из зоны подтопления в пункт временного размещения в селе Балаганы. Губернатор вновь отметил, что с охраной оставленных домов и имущества проблем не возникнет – в зоне паводка дежурят сотрудники полиции.