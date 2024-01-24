Тюменская область заняла первое место по важнейшему показателю

За 2023 год Тюменская область достигла стопроцентной реализации мероприятий в рамках одиннадцати национальных проектов и по этому показателю лидирует среди субъектов России. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своих соцсетях.

«Тюменская область заняла 1-е место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году», – сообщил губернатор.

Национальные проекты реализуются на территории Тюменской области с 2019 года. В 2023 году была проведена работа по 11 направлениям и по всем проектам были достигнуты установленные значения. В прошлом году были реализованы нацпроекты на сумму, превышающую 100 млрд рублей.

Стопроцентные показатели в регионе удалось достичь по национальным проектам: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

«Национальные проекты в нашей стране охватывают все ключевые сферы жизни. Их запуск – это инициатива Президента России. Они призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого», – отметил Александр Моор.