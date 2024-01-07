Стало известно, когда российские школьники будут сдавать выпускные экзамены

Для школьников выпускных классов в России назначили даты проведения экзаменов в 2024 году. Так, досрочный период сдачи ЕГЭ запланирован с 22 марта по 22 апреля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября. Основной начнется 23 мая – в этот день ученики будут сдавать литературу, химию и географию. Экзамены по другим предметам проведут согласно следующему графику:

28 мая — русский язык;

31 мая — математика;

4 июня — обществознание;

7 и 8 июня — информатика;

10 июня — история и физика;

13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;

17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.

В случае необходимости резервные дни будут доступны с 20 июня по 1 июля.

Досрочный период ОГЭ назначен с 23 апреля по 18 мая; основной — с 21 мая по 2 июля; дополнительный — с 3 по 24 сентября. Предметы, которые планировали сдавать 24 и 25 мая, были перенесены для проведения последних звонков. Таким образом, ОГЭ по информатике проведут 27 мая, а также 11 и 14 июня в связи с использованием компьютерного оборудования.